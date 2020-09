Incêndio destrói edícula no centro de Andradina

ANDRADINA – Um provável curto circuito provocou um incêndio que destruiu na noite de sexta-feira (04), uma pequena edícula (uma espécie de despensa para guardar de tudo), de uma residência localizada na rua Rio de Janeiro, próximo do cruzamento com a rua José Augusto de Carvalho, centro. Quando os bombeiros chegaram o fogo já havia sido controlado, mas foi preciso fazer o trabalho de rescaldo, pois as paredes estavam muito quentes.

Segundo informações, os moradores de uma casa que fica no fundo do terreno (existe outra na frente), sentiram um forte cheiro de queimado. Quando foram verificar o que estava acontecendo, constataram que a edícula onde tudo que não está em uso é guardado (porta trecos), estava em chamas.

Rapidamente pegaram baldes e mangueiras e começaram a debelar as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando os homens do fogo chegaram, as chamas já haviam sido debeladas e restaram a eles efetuar o serviço de rescaldo (esfriamento), pois as paredes do pequeno cômodo estavam ainda muito quentes.

Por sorte nenhuma das duas casas do terreno, ou uma loja de produtos agropecuários que fica ao lado da edícula queimada, foram atingidos. O trânsito na rua Rio de janeiro, trecho entre as ruas Paes Leme e José Augusto de Carvalho, centro, precisou ser interditado até a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar não foi acionada para este caso de incêndio.