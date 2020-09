28º BPM/I realiza cerimônia em homenagem ao dia 7 de setembro

ANDRADINA – Na manhã da última sexta-feira (04), o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou cerimônia alusiva ao feriado de 7 de Setembro, comandada pelo Major PM Akira, comandante interino da Corporação em Andradina, quando houve o hasteamento dos pavilhões Nacional e Estadual, canto do Hino da Independência e leitura de nota alusiva à data.

O Coronel PM Fernando Alencar Medeiros, comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo emitiu uma nota a todas as PM dos 645 municípios paulistas.

Leia a nota abaixo:

“Todos os anos, no dia 7 de Setembro, nós Brasileiros comemoramos o Dia da Independência do Brasil, em homenagem à proclamação da Independência do nosso País, data em que o Príncipe Regente Dom Pedro a proclamou. Desta forma, ficou oficializado o rompimento do vínculo de dependência que o Brasil possuía com Portugal.

É a data que nós, brasileiros, nos renovamos ao recordar e enaltecer o passado brilhante de Dom Pedro I, também conhecido como o “Rei Soldado”, um guerreiro obstinado e um homem de Estado que marcou a história de nosso País.

Na virada de 1821 para 1822, as cortes portuguesas exigiram o regresso imediato de Dom Pedro para Portugal, mas este, que era português de nascimento, em 09 de janeiro recusou a ordem, declarando então o seu apoio aos brasileiros. Esse dia ficou conhecido como “Dia do Fico”.

O clima de amistosidade entre Portugal e Brasil prosseguiu durante todo o primeiro semestre de 1822. Em setembro, Dom Pedro recebeu das cortes portuguesas um ultimato para voltar a Portugal, sob pena de ataque das tropas portuguesas às defesas brasileiras. Dom Pedro, que estava em São Paulo, recebeu esta notícia no dia 07 de setembro e, às margens do Rio Ipiranga, gritou “ Independência ou Morte” e a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal.

Hoje reverenciamos esta importante data por carregarmos em nossos corações o espírito do Soldado Brasileiro, pertencente à esta Pátria, livre há cento e noventa e oito anos. Nós, soldados das centenárias Forças Policiais estaduais, que no dia-a-dia, de forma anônima durante seu turno de serviço, mantêm a paz e a tranquilidade em todos os pontos do país ao patrulhar ruas, estradas, rios e o espaço aéreo, nas diversas modalidades de policiamento, salvando, combatendo o crime e levando a sensação de segurança à população.

Como o Hino da Independência composto por Dom Pedro diz: “já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil”, que possamos manter aceso esse espírito de patriotismo dentro de nossos corações.

Rogo ao Criador para que nós, policiais militares, permaneçamos comprometidos e vitoriosos nas árduas missões de prover segurança e bem-estar à sociedade paulista e ao Brasil, principalmente em tempos tão difíceis, que possamos nos manter firmes no propósito de defender a sociedade, e à nossa Pátria Amada, Brasil”.