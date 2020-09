“Zói da Mineira” é preso pela PM acusado de tráfico de entorpecentes

CASTILHO – O ajudante geral R. S. M., o “Zói da Mineira”, de 30 anos, atualmente residindo em Três Lagoas/MS, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (04), acusado de tráfico de entorpecentes, quando foi surpreendido pela Polícia Militar com uma sacola branca contendo quatro porções de maconha, que juntas pesaram 450 gramas, um celular e a quantia de 10 reais, tudo guardado em sua mochila. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão de “Zói da Mineira”, apelido herdado quando morava no bairro Vila Mineira, em Andradina/SP e envolvido com o tráfico de entorpecentes e a guerra de gangues de jovens de bairros dessa cidade, aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho, quando a equipe com Sgt PM Estigarribia, Cb PM Jerônimo e Cb PM Camargo, abordou na rodoviária de Castilho o ônibus da empresa expresso Adamantina que faz o trajeto Três Lagoas/MS x Andradina/SP, com intuito de coibir o tráfico de entorpecentes.

Ao entrarem no veículo, os policiais militares notaram quando o “Zói da Mineira”, 30 anos, profissão ajudante geral, morador de Três Lagoas/MS, já conhecido nos meios policiais, que se encontrava na última poltrona, portou-se de maneira suspeita. sendo de imediato abordado e revistado, sendo localizado com ele apenas R$ 10,00, além do telefone celular.

Quando os policiais vistoriaram a mochila dele, localizaram no interior uma sacola branca contendo quatro porções de maconha, que juntas pesaram 450 gramas, um celular e a quantia de R$ 10,00.

Questionado sobre a procedência da droga, admitiu a propriedade dela. informando que adquiriu a mesma de um desconhecido na cidade onde está atualmente morando (Três Lagoas/MS), pagando a quantia de R$ 300,00s e a levaria até Andradina, onde entregaria para um amigo.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão ao indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da lei 11343/06. Conduzido ao plantão policial da Delegacia Seccional de Andradina, a delegada Dra Carolina Tucunduva ratificou a voz de prisão autuando-o em flagrante, deixando-o preso à disposição da justiça.

No sábado (05), foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz se vai responder ao processo preso, ou em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia devido à pandemia do coronavirus.