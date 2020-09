Acidente entre carro e caminhão guincho faz vítima fatal na MS-337

O condutor do veículo Gol acabou ficando preso nas ferragens e quando a equipe dos Bombeiros chegou ao local, já estava em óbito, com diversas lacerações

INOCÊNCIA (MS) – Equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM) se deslocaram na noite do último sábado(05), para a MS-337, entre Água Clara (MS) e Inocência (MS) para atender um acidente de trânsito com vítima fatal. Uma colisão frontal entre um caminhão guincho e um veículo Vw Gol resultou no óbito de um homem, de 48 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros o acidente teria acontecido por volta das 20h30, nas proximidades de uma rotatória. O condutor do caminhão estava no local e não tinha ferimentos. Já o condutor do veículo Gol acabou ficando preso nas ferragens e quando a equipe chegou já estava em óbito, com diversas lacerações.

Havia ainda uma mulher no veículo, que foi socorrida antes da chegada dos militares por uma ambulância da Prefeitura de Paranaíba (MS) que passou pelo local. Não há informações sobre o estado de saúde da mesma.

Os bombeiros acionaram a perícia e a autoridade policial e após os procedimentos realizaram o desencarceramento do corpo da vítima. Os detalhes sobre o acidente serão investigados.

