Morador do bairro Primavera é preso com meio tijolo de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na madrugada de segunda-feira (24) para terça-feira (25), o servente de pedreiro C. H. S. I., de 21 anos, residente no Assentamento Santa Terezinha, bairro Primavera, em Andradina, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com meio tijolo de maconha (Cannabis Sativa), pesando 464 gramas, além de R$ 206,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Secional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática pelo município de Castilho, pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), nas proximidades da Praça de Pedágio de Castilho, altura do KM 655, quando a equipe formada pelo Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Cb PM Rezende, avistou uma Motocicleta Honda CG 125cc, na cor azul, placa HTS – 4001, ocupada pelo um indivíduo que, ao avistar a equipe policial demonstrou muito nervosismo, inclusive quase afogando a motocicleta.

Imediatamente foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo localizado dentro de sua cintura, 01 tijolo de maconha envolto em fita adesiva que, depois de pesada, aferiu 464 gramas. Em sua carteira havia o valor de R$ 206,00.

Questionado sobre a droga, informou que adquiriu a mesma próximo da Lagoa Maior, na Cidade de Três Lagoas/MS, de um indivíduo desconhecido, pagando o valor de RS 500,00 e que a droga seria pra ser fracionada e vendida.

Diante do material ilícito localizado e da confirmação dele, foi dada voz de prisão por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06, Tráfico de Drogas, sendo conduzido a Seccional de Andradina onde a delegada Carolina Tucunduva da Silva ratificou a voz de prisão, recolhendo a carceragem da Seccional pra aguardar Audiência de Custódia.

Na manhã do mesmo dia ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto aguardando o resultado da decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia devido à pandemia da coronavirus.

A motocicleta, o tijolo de maconha e os R$ 206,00 foram apreendidos pela Polícia Civil.