PM flagra servente em moto com meio tijolo de maconha na estrada do Junqueira

CASTILHO – A Polícia Militar deteve na noite de terça-feira (25), o ex-presidiário M. F. B., o “Gordo”, de 34 anos, residente na rua Ceará, bairro Benfica, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado em uma motocicleta circulando pela estrada vicinal do bairro Junqueira, transportando meio tijolo de maconha, pesando 505 gramas. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e a motocicleta foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe do Sgt PM Estigarribia, cb PM Camargo, cb PM Jerônimo e cb PM Amorin, realizava patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho, quando os policiais deslocaram até a estrada vicinal do Junqueira (ainda de terra), local frequentemente utilizado por traficantes como rota de fuga de possíveis fiscalizações na rodovia Marechal Rondon, onde o abordaram pilotando uma motocicleta Honda/CG 125cc, na cor verde.

Durante busca pessoal os policiais localizaram em sua cintura um tijolo de maconha com peso de 505 gramas. Questionado a respeito da droga, admitiu a propriedade informando ter adquirido a mesma em Três Lagoas/MS, pagando o valor de R$900,00.

Em consulta via COPOM constataram que o ajudante de pedreiro possuía passagem criminal por homicídio e tráfico de entorpecente, cometidos na cidade de São Paulo, sendo que esta última convenção ainda cumpria pena. Já cumpriu um total de 10 anos de condenação.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do acusado, foi dada voz de prisão ao indiciado pelo crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da lei 11343/06.

O preso foi conduzido à Delegacia Seccional de Andradina onde o delegado de plantão Dr Marcelo Zompero formalizou o flagrante delito adotando as medidas de polícia judiciaria. O indivíduo permaneceu à disposição da justiça.

Ele foi recolhido na manhã de quarta-feira (26), à cadeia de Pereira Barreto aguardando decisão do juiz sobre seu destino, já que não está havendo audiência de custódia devido à pandemia da coronavirus.

A motocicleta e o entorpecente foram apreendidos pela Policia Civil.