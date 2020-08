VW Gol furtado em Andradina é encontrado capotado em estrada de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar de Castilho localizou na manhã de sexta-feira (28), o veículo VW Gol, na cor branco, placa CIS – 7996 (Dracena/SP), ANO 1997furtado na noite de quinta-feira (27), no bairro Vila Rica, em Andradina. O suspeito de ter praticado o furto conseguiu fugir antes da chegada dos policiais e está ferido. O veículo foi guinchado por estava amassado devido um capotamento.

CAPOTAMENTO

Segundo informações do boletim de ocorrência, um rapaz trajando camiseta rosa e bermuda branca ou cinza, teria sido visto por motoristas que passavam no local, saindo do veículo após perder o controle de direção em uma curva acentuada da estrada vicinal Orlando Zancaner, que demanda dos municípios de Castilho Para Nova Independência, e capotar, parando na posição normal.

Esse indivíduo estaria com um arranhão no rosto e fugiu para uma mata, não sendo localizado quando várias equipes da Polícia Militar chegaram ao local.

Até uma aeronave não tripulada (drone), da Polícia Militar foi utilizada para fazer uma grande varredura pelo local do acidente e provável rota de fuga, mas o criminoso não foi encontrado. Ele é oprincipal suspeito do furto do automóvel em Andradina quando estava estacionado pelo cruzamento das ruas Regente Feijó com rua Humberto de Campos, no bairro Vila rica, em Andradina e pertencente a uma vendedora.

O veículo ficou com a frente bastante destruída após o acidente.