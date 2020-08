Aposentado de 84 anos morre eletrocutado no Jardim Europa

ANDRADINA – O aposentado Mário Magalhães, de 84 anos, residente na rua Grécia, no jardim Europa, morreu na noite de terça-feira (18), ao sofrer uma descarga elétrica enquanto mexia no padrão de energia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local nada mais podia ser feito, ele já estava em óbito. O corpo dele foi retirado da garagem da residência pela empresa funerária Rosa de Saron e encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal, para exames necroscópicos e foi liberado para a família somente na manhã de quarta-feira (19), para o sepultamento no cemitério São Sebastião.

Segundo informações levantadas no local dos fatos, o aposentado estava sozinho na casa com a esposa (portadora de necessidades especiais), quando decidiu ligar um fio elétrico no relógio do padrão de energia elétrica para fazer uma solda em um veículo antigo (calhambeque), que ele estava restaurando.

A hora exata do ocorrido não foi possível avaliar, mas familiares acreditam que tenha sido por volta das 19h, porém, só foi percebido horas depois por vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando lá chegaram a vítima já estava morta.

A Polícia Militar então foi acionada e preservou o local para o trabalho da perícia técnico/científica e a retirada do corpo por uma empresa funerária da cidade, para somente então a residência ser liberada. Vizinhos cuidaram da idosa e esposa da vítima até que uma sobrinha deles chegasse e tomasse todas as providências cabíveis.