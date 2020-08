Solenidade homenagem aos policiais militares destaque do policiamento rodoviário em apreensões de drogas

No dia 18 de agosto de 2020, a cúpula da Segurança Pública por meio do Comandante do Policiamento Rodoviário, Coronel PM Lourival da Silva Júnior, rendeu homenagens aos valorosos Policiais Militares Rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), que, diuturna, sistemática e incessantemente, empenham esforços para o combate à criminalidade nas vias estaduais, culminando com a marca histórica de mais de 110 toneladas de drogas apreendidas no ano de 2020, maior patamar de toda a série histórica e um aumento extraordinário de mais de 180%, se comparado com o mesmo período do ano anterior.

“Por esses e por tantos outros motivos a homenagem e o agradecimento que se objetivam com a cerimônia ora realizada são mais que merecidos, a todos os Policiais Militares Rodoviários que contribuíram e que continuam contribuindo para alcançar as impressionantes cifras de apreensão de drogas, registradas em nosso Estado no ano de 2020. São verdadeiros heróis, que seguem anonimamente velando pela paz, tranquilidade e segurança das rodovias de São Paulo”.

Prestigiaram o evento o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, além do Coronel PM Fernando Alencar Medeiros, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentre outras autoridades que também se fizeram presentes.

Na oportunidade, o Secretário General Campos foi agraciado com um braçal do TOR, entregue pelo graduado mais antigo dessa modalidade de policiamento, presente.