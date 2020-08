Polícia Civil investiga caso de bebê recém-nascido abandonado em Cidade Gaúcha

Bebê foi abandonado dentro de uma caixa de papelão na tarde de terça-feira (18)

CIDADE GAÚCHA/PR – Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão no Centro da Cidade Gaúcha, na noite de terça-feira (19). Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora da rua Saldanha da Gama, fez a denúncia, dizendo que o vizinho havia encontrado um bebê dentro de uma caixa em frente a casa dele.

O homem relatou que por volta das 17h30, ao sair de casa, viu a caixa embaixo de uma árvore em frente a sua casa, mas não olhou o que tinha, achando que era lixo. Ao retornar, a caixa ainda estava no mesmo lugar. Após isso, por volta das 21h, quando estava indo dormir, ouviu o choro de uma criança e saiu para ver o que era, momento em que o bebê foi encontrado, enrolado em uma coberta que estava molhada. Ele ainda disse que a criança estava gelada com os pés roxos.

As imagens da câmera de segurança da residência, registraram o momento em que um veículo de cor preta, passou em frente à casa, retornou minutos depois e parou ao lado da guia, quando uma pessoa abriu a porta do passageiro e colocou a caixa com a criança no solo, retornou para o carro e saiu rapidamente do local.

O conselho tutelar e a assistência social encaminharam a criança até o hospital municipal após a chegada da ambulância. A Polícia Civil investiga o caso.