Incêndio destrói interior de veículo estacionado em garagem

ANDRADINA – Um incêndio causado por um curto circuito causou a destruição de todo o interior do VW Santana, na cor azul, estacionado em uma garagem de uma residência localizada no cruzamento das ruas Maranhão com Rio de Janeiro, no bairro Passarelli. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, os moradores da casa já haviam conseguido apagar as chamas. A Polícia Militar também foi ao local e, como não havia indícios de crime, orientou o proprietário do veículo que, caso haja interesse, para fazer o registro do ocorrido na Delegacia de Polícia mais próxima.

O incêndio aconteceu quando o motorista do veículo, um calheiro, guardou-o na garagem da residência pertencente a um primo dele, como vem fazendo costumeiramente e foi para casa dormir, distante poucos quarteirões dali.

Pouco tempo depois os moradores da casa foram acordados por vizinhos informando que o veículo estava pegando fogo. Rapidamente pegaram baldes e mangueiras e foram apagando como deu o fogo, acionando ainda o Corpo de Bombeiros. Antes da chegada dos homens do fogo, os moradores conseguiram apagar as chamas antes que tomasse conta de todo o veículo. A parte do motor não foi atingida.

O motorista do veículo, que seria sobrinho do comerciante de calhas, foi avisado e chegou desesperado ao local, porém, nada mais havia o que ser feito, apenas lamentar o ocorrido. Além de todo interior do veículo, foram consumidas cabos de extensão elétrica, ferramentas diversas e outros materiais utilizados na colocação de calhas, causando um prejuízo considerável.

O veículo foi colocado para fora da garagem posteriormente ao sinistro.