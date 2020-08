Tamiko recebe visita de novo comandante do Corpo de Bombeiros

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue recebeu em seu gabinete o novo comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Andradina, Capitão Maximiliano Sales Spessotto, na manhã de sexta-feira (14).

Acompanhado pelo Sargento Clóvis Carneiro Nunes, Spessotto se colocou à disposição para dar continuidade aos trabalhos realizados em parceria com a Prefeitura Municipal e ainda apresentou o projeto “Bombeiros na Escola”.

“Intenção do no Bombeiros na Escola é levar informações e prevenção de acidentes domésticos a nossas crianças”, comentou o capitão.

Entre as parcerias já existentes entre o Governo de Andradina e a corporação estão o Sistema de Resgate através do 192 e palestras educacionais nas escolas oferecida aos professores, educadores e alunos.

Atualmente não só Andradina como todas as nossas cidades vizinhas dependem do Resgate, dos salvamentos de inundações, incêndio entre outros. “Por isso fazemos questão em ajudar no que for possível para mantermos esse trabalho de sucesso”, comentou a prefeita ao lado do secretário de Assuntos Parlamentares, Antonio Francisco Fonzar Filho.

Recentemente o Governo de Andradina também adquiriu um novo veículo, uma pick-up cabine dupla com tração 4×4, adquirida de recursos próprios, para a unidade de Andradina.