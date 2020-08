Ajudante geral volta para cadeia por tráfico um mês após ganhar liberdade

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de sábado (15), o ajudante geral G. E. S., de 19 anos, residente na rua Vitório Guaraciaba, centro, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 2 gramas de maconha, além de R$ 132,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil. Ele já estava sendo monitorada também pela equipe da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes.

A prisão do acusado, que está em liberdade há pouco mais de um mês, aconteceu durante patrulhamento de uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, com cabos PMs Lima Augusto e Silvio, e ao passarem pelo cruzamento das ruas Pereira Barreto x Rua Jesus Trujillo, no bairro Benfica, para coibir a grande quantidade de denúncias de tráfico de entorpecentes por aquele bairro.

Naquele momento os policiais militares visualizaram o indiciado G. E. S., na via pública e na condução de uma bicicleta, parando próximo de uma árvore e retirando algo debaixo de uma pedra. Rapidamente abordado, foi submetido a busca pessoal e com ele foi encontrado uma porção de maconha pesando 2 gramas, que estava escondido sob a pedra que ele havia mexido e em seu bolso R$ 10,00, informando ainda haver mais R$ 80,00 na capa do celular, mais o valor exato depois de vistoriado era de R$ 122,00, totalizando R$ 132,00 em seu poder.

Foi dada voz de prisão por tráfico de entorpecentes onde pesa contra o indiciado várias denúncias de tráfico de entorpecentes, onde já foi preso em flagrante pelos mesmos crimes nos dias 07/07/2019 e 04/03/2020 Ambos ART 33, saindo recentemente da prisão e dia 06/08/2020, outra ocorrência envolvendo entorpecentes.

Diante dos fatos e do material localizado, mesmo que em pequena quantidade, foi conduzido ao plantão permanente com apoio da equipe com 1º Sgt PM Constantino e Cb PM Rudmar, sem uso de algemas.

Foi apresentado ao delegado plantonistas Dr Raonni Spetic Selva, que juntamente com as equipes da DISE – Delegacia de Investigações

Sobre Entorpecentes e DIG – Delegacia de Investigações gerais, já mantinha uma linha de investigação sobre o indiciado por tráfico de entorpecentes, referente às várias denúncias contra ele, ratificado a voz de prisão.