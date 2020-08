Mulher fica ferida em acidente entre duas motos na Av. Rio Grande do Sul

ANDRADINA – A dona de casa M. S. A., de 47 anos, residente no bairro Pereira Jordão, sofreu escoriações pelo corpo, trauma leve do crânio e um corte no couro cabeludo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de domingo (09), no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Dom Bosco, ao lado do campo de futebol do Jardim das Àguas. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu internada. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a mulher pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela rua Dom Bosco, sentido bairro Pereira Jordão/centro e teria passado direto pela referida avenida, sendo violentamente acertada pela também Titan 150cc, na cor prata, pilotada pelo entregador de lanches G. A. S. F., 20 anos, residente no jardim Europa.

Com o impacto das duas motos, a mulher levou a pior já que o capacete teria saído da cabeça, fazendo com que ela sofresse os ferimentos mais graves e apresentasse confusão mental durante todo o atendimento dos homens do Corpo de Bombeiros.

O entregador de lanches conseguiu pular de sua moto e sofreu ferimentos leves na palma da mão direita, além de escoriações no cotovelo e joelho esquerdos. Foi medicado pelos servidores do setor de ambulância do município, mas dispensou encaminhamento até a unidade médica, permanecendo pelo local do acidente, prestando informações para a Polícia Militar e para alivio de seus pais, que chegaram pouco tempo depois do acidente.

O rapaz disse ainda que estava praticamente no meio do quarteirão quando a mulher apontou pela rua Dom Bosco e, ao perceber que ela não pararia, até tentou desviar, mas sua moto acabou batendo na parte traseira da moto dela, derrubando os dois ao solo.

Com o impacto, as duas motocicletas sofreram pequenas avarias e ficaram pelo local até o término dos trabalhos da perícia técnico/científica, tendo a Polícia Militar preservado a área do acidente até o final.

LICENCIAMENTO VENCIDO

A motocicleta, que pertence ao filho da vítima, estava com o licenciamento vencido conforme constatado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e foi recolhida ao pátio de apreensões. O filho, que chegou depois ao local, informou que faria o licenciamento na segunda-feira (10), mas não teve tempo hábil.