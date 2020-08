Bolivianos são presos com cocaína no estômago

Acusados viajavam em ônibus e foram flagrados com diversas capsulas recheadas com cocaína e escondidas no corpo, durante a Operação “Rodovia Mais Segura”

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de domingo (09), dois bolivianos acusados de tráfico de entorpecente depois de serem flagrado com porções de cocaína em mochilas, além de outra quantidade depois de submetidos a exames de raio X, depois de encaminhados para a Santa Casa local, onde foram internados e medicados com laxantes para a evacuação das cápsulas. Eles receberam voz de prisão e posteriormente, após expelirem todas as cápsulas da droga, foram encaminhados para a central de flagrantes.

As prisões dos acusados aconteceram durante mais uma etapa da Operação “Rodovia Mais Segura”, desenvolvida por uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, base Araçatuba, na Rodovia Marechal Rondon (SP – 300), altura do quilômetro 631, na base do pelotão de Andradina, quando eles viajavam em um ônibus de passageiros da linha interestadual que realizava a rota entre Campo Grande/MS e Brasília/DF, quando foram abordados por policiais do TOR numa fiscalização veicular visando coibir o narcotráfico.

Num primeiro momento das buscas com estes passageiros, os policiais rodoviários localizaram 14 cápsulas de pasta base de cocaína com um deles e 9 cápsulas da mesma substância com o outro. Em uma mochila, também foram localizados dois frascos de shampoo com outras cápsulas do mesmo tipo de droga.

A quantidade considerável da droga localizada e transportada por eles no ônibus levantou suspeitas de que os dois poderiam estar transportando uma quantidade ainda maior de cápsulas, sendo caracterizado tráfico internacional de Drogas, já que são bolivi9anos e saíram de seu país com destino à Brasília/DF.

Para confirmar esta suspeita, os dois bolivianos encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Araçatuba, onde foram submetidos a exames de raio-x, confirmando assim a suspeita inicial. Cada um deles aparentava ter, no estomago, aproximadamente 30 cápsulas, de acordo com nota divulgada pelo comando da 4ª Cia do 2° BPRv.

Eles foram medicados com laxantes e permaneceram internados sob escolta policial até expelirem toda a droga. Eles foram indiciados por Tráfico Internacional de Drogas e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, para registro da ocorrência.

No início da manhã de segunda-feira (11), os custodiados, após um deles evacuar 36 e o outro 62 cápsulas de cocaína, receberam alta médica.

Realizada vistoria minuciosa nos pertences dos autores, foram encontradas, no interior de dois frascos de shampoo, mais 34 cápsulas de cocaína.

O total de cápsulas apreendidas na ocorrência foi de 155 unidades, totalizando 1,286 kg. (Com informações e fotos da Polícia Rodoviária)