Dupla é flagrada no Castanheira com moto furtada no bairro Passarelli

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de domingo (09), um adolescente de 16 anos, residente na rua Corumbá, Vila Botega e um calheiro de 20 anos, morador da rua José Castanheira Pedrosa, no loteamento ‘Quinta dos Castanheiras’, com uma moto Yamaha YBR, na cor vermelha, furtada no último dia 03. Encaminhados junto com a moto até o plantão policial, foi feito boletim de ocorrência de localização de veículo e a dupla foi liberada ao término da ocorrência. A moto foi devolvida aos proprietários.

A detenção da dupla aconteceu quando a equipe de CGP – Comando de Grupo Patrulha, formada pelo sargento PM Ferreira e cabo PM Balani, foi acionada via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de dois indivíduos mexendo em uma motocicleta em frente de uma residência localizada rua José Castanheira Pedrosa, no loteamento ‘Quinta dos Castanheiras’.

No local depararam com o adolescente K. K. C. G., de 16 anos e o calheiro e morador da residência J. W. S. F., 20 anos, com martelo, serra de mão e mexendo na motocicleta. Ao serem abordados, informaram que estava cortando o escapamento.

Ao consultarem a placa, os policiais constataram que havia um registro de furto praticado no último dia 03, quando estava estacionada na calçada de uma residência localizada na rua Alexandre Salomão, bairro Passarelli. A vítima do furto havia deixado a chave no contato e o capacete no guidão.

Ao chegarem no plantão policial o delegado tomou ciência dos fatos e, como não havia situação flagrancial, foi obrigado por lei a liberar os dois detidos pela PM. Uma testemunha que acabou não indo até o plantão policial havia informado no dia do furto as características do acusado, que batiam com as do adolescente. Por isso será investigada sua participação no furto. Ele também foi detido no mês de julho depois de furtar outra moto, desta vez da marca Traxx.

Já o calheiro não foi constatado nada que o ligasse aos fatos, apenas ter emprestado as ferramentas para o adolescente usar no corte do escapamento.