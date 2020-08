Jovem fica ferido em acidente de moto na Av. Guanabara

ANDRADINA – O jovem P. H. M. L., residente na Av. Rio Grande do Sul, bairro Pereira Jordão, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de terça-feira (28), na Av. Guanabara, cruzamento com a rua Cuiabá, bairro Santo Antônio. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital da Unimed, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela Avenida citada, sentido centro/trevo e ao se aproximar do cruzamento com a rua Cuiabá, tentou desviar de um outro veículo a sua frente, mas acabou batendo na traseira de um Honda HRV, ocupado por duas moradoras da cidade de Três Lagoas/MS, uma delas identificada por J. C. S., de 46 anos, que estavam saindo da cidade.

Com o choque o rapaz caiu no asfalto sofrendo escoriações nos cotovelos, joelho e quadril. Aparentemente e pela avaliação inicial, ele não sofreu fraturas.

No acidente a motocicleta sofreu quebra do retrovisor esquerdo, riscos na carenagem e pequeno amassamento no tanque. Já o importado teve quebra da lente do farol traseiro direito. Uma das mulheres do veículo quatro rodas não se feriu, mas solicitou atendimento médico devido ter ficado muito nervosa com o acidente.