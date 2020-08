Motociclista perde o controle de moto, bate em poste e morre

PRESIDENTE PRUDENTE – Um homem de 37 anos morreu vítima de acidente de trânsito na tarde deste sábado (1º), na Avenida Raimundo Maiolini, na zona norte de Presidente Prudente.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, ele era o condutor de uma motocicleta, que perdeu o controle da direção e bateu em um poste de concreto da rede de energia elétrica instalado na calçada, quando seguia no sentido distrito de Montalvão–Presidente Prudente, por volta das 12h45.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista era morador do Residencial Belo Galindo, em Presidente Prudente, e não possuía habilitação para conduzir o veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e compareceram ao local para socorrer a vítima.

No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, que fica no trecho entre os bairros Jardim Morada do Sol e Conjunto Habitacional João Domingos Netto.

