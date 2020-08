PM apreende 2 kg de maconha, pinos e pasta base de cocaína e manda dois para a cadeia

Ação contou com o apoio do Canil do Baep de Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante uma ação da Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (31), no bairro São José, em Araçatuba (SP).

Ao todo foram apreendidos cerca de 2 quilos de maconha, 13 porções de pasta base de cocaína e 50 pinos com cocaína, além de uma balança de precisão, dois celulares e R$ 140 em dinheiro.

Os PMs Roque e Barcelo, da equipe B, realizavam patrulhamento pela Rua Paulino Gatto quando receberam uma denúncia de tráfico em uma praça do bairro envolvendo um homem e uma mulher. As características de ambos foram passadas aos policiais.

Logo em seguida, o suspeito foi localizado saindo de um terreno baldio. Ele foi abordado e os policias acharam as 13 porções de pasta base de cocaína e o dinheiro.

Os PMs também localizaram a mulher e descobriram uma mensagem no celular dela que revelava a abordagem feita pela PM momentos antes e indicava, ainda, que a polícia estava “olhando em um local onde as drogas estavam”.

Com a informação, equipe do Canil do 12º Baep foi acionada. O cão de faro Aragon localizou os tabletes de maconha e os pinos com a cocaína.

O homem, identificado pelas iniciais R. S. R. C., e a mulher, D. B. D., foram presos em flagrante e conduzidos ao plantão policial de Araçatuba.

A ação contou com a participação do tenente Beneti, sargento Gomes, cabos Moizes, Pereira e Kitadani e soldados Glauber, Franco e Leal.

Fonte: RP10