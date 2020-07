Menina diz ter sido vítima de estupro e ameaça de morte pelo padrasto dos 8 aos 11 anos

Homem ameaçava a menina com uma faca, dizendo que, se ela contasse os abusos para alguém, iria matar a própria vítima e a mãe dela.

PRESIDENTE PRUDENTE – A Polícia Civil investiga um suposto caso de estupro em sequência de uma menina, em Presidente Prudente (SP). A vítima disse que o crime era cometido por seu próprio padrasto durante três anos consecutivos.

Quando chegaram ao local, os policiais depararam-se com uma adolescente, de 13 anos, que é a suposta vítima, juntamente com a sua mãe. A mãe relatou aos militares que a sua filha havia contado que sofria abusos sexuais de seu padrasto no período em que tinha de oito a 11 anos de idade.

De acordo com o relato ouvido pela Polícia Militar, o homem ameaçava a adolescente com uma faca, dizendo que, se ela contasse a situação dos abusos para alguém, iria matar primeiramente a mãe e depois a própria vítima.