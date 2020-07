Veículos se envolvem em acidente no bairro Benfica

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na tarde de terça-feira (21), um acidente de trânsito sem vítimas, felizmente, no cruzamento das ruas Piaui com Santos Dumont, entre os conjuntos habitacionais da CECAP e Barbaroto, no bairro Benfica. O trânsito não chegou a ser interrompido e a via ficou totalmente liberado após a retirada dos dois automóveis do leito carroçável. Houve prejuízos de pequena monta.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do GM Corsa, na cor prata, seguia pela rua Santos Dumont, sentido da rua Espírito Santo para a Piauí, e ao chegar no cruzamento citado, como não há sinalização de solo, nem aérea, prosseguiu a marcha, sendo surpreendido pelo GM Astra, na mesma cor, seguindo pela rua Piaui, sentido bairro/centro.

Sem tempo para frear, o Corsa bateu contra a lateral dianteira esquerda do Astra.

A batida fez com que o Corsa perdesse o parachoque dianteiro, e o Astra sofreu amassamentos no paralama e quebra das presilhas do parachoque, ambos dianteiros, lado esquerdo.