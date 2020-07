PM e Prefeitura de Castilho formalizam modalidade Atividade Delegada

CASTILHO – Após alguns anos de gestão, está formalizado, graças a parceria entre a Prefeitura de Castilho e o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), o acordo para início da Atividade Delegada em Castilho.

A atividade, que consiste na possibilidade do Policial Militar, em seu horário de folga, trabalhar por um período de 8 horas fardado e utilizando a viatura militar em atividades de interesse da Prefeitura a exemplo do que já ocorre em Andradina desde 2012, iniciará em Castilho em 24/07/20, sexta feira, com 06 Policiais Militares por dia em horários alternados.

Esta iniciativa certamente irá beneficiar a cidade como um todo, pois haverá mais policiais e mais viaturas circulando.

Uma grande vitória para a PM, para a Prefeitura de Castilho e para a população castilhense!

Foram citados alguns dos responsáveis pela gestão deste projeto:

Coronel Marcelo (já na reserva), Major PM Akira (atual comandante do Batalhão), Capitão PM Romansini, Capitão PM Valdomiro (comandante da 1ª Cia), Tenente PM Caldeira e Subtenente PM De Souza, comandante do Pelotão de Castilho.

Polícia Militar a força pública de São Paulo!