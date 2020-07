Droga é encontrada dentro de Bíblia que estava com jovem em Piquerobi

A jovem, que é moradora de Campo Verde, (MT), foi levada juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil onde ficou a disposição da Justiça.

PIQUEROBI – Uma jovem de 20 anos, moradora na cidade de Campo Verde, (MT), foi presa pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada de terça-feira (21), acusada de tráfico de entorpecentes depois de flagrada com tabletes de cocaína, um deles escondido dentro de uma Bíblia escrita em espanhol. A jovem foi levada juntamente com a cocaína para a Delegacia de Polícia Civil do município, ficando à disposição da Justiça. A droga totalizou o peso de 2,100 kg e foi apreendida.

A prisão da moça aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), trecho que passa em Piquerobi, quando policiais abordaram um ônibus de viagem que fazia o trajeto de Campo Grande (MS) para Brasília (DF) e durante a fiscalização dentro do ônibus foram encontrados tabletes de cocaína. A droga estava nos pertences de uma moça de 20 anos. Um dos tabletes estava escondido dentro de uma Bíblia escrita em espanhol.

A jovem foi levada, juntamente com a cocaína, para a Delegacia de Polícia Civil de Piquerobi, onde ficou a disposição da Justiça. A droga totalizou o peso de 2,100 kg. (Com informações da Polícia Rodoviária)