Sogro mata o genro com sete tiros após descobrir agressão contra a filha

O sogro do homem assassinado é um dos suspeitos da autoria do crime

TRÊS LAGOAS (MS) – Um homem identificado pela polícia como Adriano de Souza Silva, de 40 anos foi morto com sete tiros, na noite deste sábado(18), no pátio de um posto de combustível desativado, localizado na avenida Sobral no bairro Vila dos Ferroviários, saída para Campo Grande.

De acordo com informações, o Serviço de Atendimetno Móvel (Samu) esteve no local para prestar socorro à vítma, mas ao chegar no local do crime, o homem estava morto.

Após o isolamento do local para que a Polícia Científica fizesse a coleta de informações para a elucidação do crime, o corpo foi liberado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde será necropsiado.

O sogro do homem assassinado é um dos suspeitos da autoria do crime e, teria cometido o homicídio após a vítima ter agredido a sua filha. A polícia faz buscas para tentar encontrar o suspeito.

Fonte: TL Noticias