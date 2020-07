Dupla sofre fraturas pelo corpo ao se envolver em acidente entre moto e automóvel na Av. Guanabara

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na noite de sexta-feira (17), um grave acidente de trânsito no cruzamento da Av. Guanabara e rua Mato Grosso, centro, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. O fato curioso dessa história é que as pessoas envolvidas não moram em Andradina e estavam ou visitando ou a negócios. As duas vítimas que estavam na motocicleta foram socorridas pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e depois transferidos para a Santa Casa local, permanecendo internados.

O acidente aconteceu quando os amigos A. Y. H., piloto e R. B. L. P., garupa, os dois de 20 anos, que seriam moradores de Mirandópolis, seguiam a bordo da motocicleta Titan 150, na cor vermelha, pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro e ao chegarem no cruzamento citado, tiveram a trajetória interceptada pelo GM Agile, na cor chumbo, dirigido por uma corretora de seguro e sua mãe como passageira, as duas moradoras na cidade de Pereira Barreto.

Sem tempo para frear, os rapazes bateram violentamente a motocicleta contra a lateral traseira, lado direito do Àgile, sofrendo os ferimentos pelo corpo. O piloto sofreu fratura do fêmur da perna esquerda, contusões e escoriações. O garupa sofreu do tornozelo e luxação da clavícula, também do lado esquerdo.

Um médico que seguia com seu automóvel pela avenida, parou e auxiliou no socorro das vitimas, assim como uma médica que mora em um conjunto de prédios naquele cruzamento desceu e também prestou auxílio. Vários bombeiros foram mobilizados para atuar na ocorrência.

Segundo a corretora, que informou ter vindo até Andradina para comprar remédio para sua mãe, ela seguia normalmente pela rua Mato Grosso e ao chegar na Av. Guanabara, parou para observar o fluxo de veículos e como não observou ninguém, seguiu a marcha, momento em que escutou a forte pancada na lateral traseira de seu veículos e as vítimas caindo no asfalto.

Não foi possível saber o que os dois rapazes faziam em Andradina, já que os mesmos estavam sendo atendidos pelos médicos e bombeiros devido os graves ferimentos.

A motocicleta sofreu quebras de carenagem e abas da lateral esquerda, pisca dianteiro e entortamento do guidão. Já o Agile sofreu amassamentos na lateral, paralama, caixa de ar, pneu furado e roda ralada, todos do lado esquerdo traseiro.

A avenida precisou ser interditada no sentido trevo/centro, no trecho entre as ruas Minas Gerais e Mato Grosso, para o socorro das duas vítimas e até a retirada do veículos do local. Não chegou a haver aglomeração já que havia vias de escape fácil.