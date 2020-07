Polícia Civil prende morador do bairro PJ acusado de molestar crianças e adolescentes

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio de equipes da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e DIG – Delegacia de Investigações Gerais, prendeu na tarde de quarta-feira (15), o desempregado Marcos Andrade de Barros, o “Dudú”, de 43 anos, residente na rua Alcides Fernandes Paiva, bairro Pereira Jordão, acusado de estupro de vulnerável. Encaminhado à sede da DDM, foi posteriormente recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.

Foi preso em 2018 por importunação sexual e saiu em 23 de abril de 2020 da penitenciária de Lucélia, retornando para Andradina. Mas tem passagens na Polícia também pelos crimes de roubo (artigo 157) e furto (artigo 155).

A prisão do acusado na última quarta-feira, 15, aconteceu depois que a Delegacia da Mulher recebeu a denúncia que em uma de suas saidinhas do sistema prisional, mãos precisamente em dezembro de 2019, ele assediou duas crianças, inclusive passando a mão nelas quando iam para casa de seus avós.

No dia 22 de Junho de 2020, ele novamente assediou outra criança de pouco mais de 6 anos que brincava na rua. Os pais dessas crianças registraram boletim de ocorrência e ele passou a ser investigado pelo crime. Por esse assédio, ele passou a ser jurado de morte por um homem do bairro Pereira Jordão e vivia mais na rua do que na casa da mãe.

Pelos três crimes que a Delegacia de Defesa da Mulher da mulher investigou, concluiu a culpabilidade dele e requereu à justiça a prisão preventiva, sendo deferida esta semana e o Mandado de Prisão cumprido por equipes da DDM e DISE em um bar localizado na rua Paes Leme, próximo do fórum.

Ele ofereceu resistência a princípio, sendo necessário o uso de força física necessária para algema-lo e conduzi-lo à DDM, onde tomou ciência do MP, depois passou por corpo delito e foi recolhido à cadeia, à disposição da Justiça.