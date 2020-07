Casal é detido pela Polícia Rodoviária acusado de porte de droga

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária deteve na tarde de sexta-feira (17), na Rodovia Gen Euclides de Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração”, no trecho passando por Andradina, um casal formado pelo estudante M. M. M, de 28 anos, e a secretária L. G. S., de 27 anos, acusado de porte de entorpecente, depois de flagrados com 28 gramas de maconha (Cannabis Sativa) e um dischavador. Encaminhado para o plantão policial, o homem foi indiciado por porte de droga e liberados ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do casal aconteceu próximo de 17h30, quando policiais rodoviários realizavam fiscalização para promoção da segurança viária, pelo KM 194 da rodovia Integração (próximo do trevo de entrada com a Av. Rio Grande do Sul), considerando a peculiaridade da região (rota de tráfico de drogas), e já haver histórico de ocorrências em circunstâncias similares, despertou-se a atenção da Patrulha para a fundada suspeita, ocasião em que foi realizada a abordagem para fiscalização de polícia.

Em determinado momento a patrulha abordou o veículo VW Gol prata, com placas de MG, ocupado pelo casal identificado como M. M. M, de 28 anos, homem, estudante; e L. G. S, de 27 anos, mulher, secretária. Com eles nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser realizado a busca veicular, no interior da bolsa pessoal de L. G. S. foram localizados uma porção de maconha envolta em plástico filme, uma embalagem de papel de seda, e um dischavador. Ainda, num pote plástico sobre o console, foi localizado um cigarro de maconha.

Ambos foram indagados sobre a origem da droga, e sua destinação; sendo respondido por M. M. M., que a droga era de sua propriedade, e era para seu uso pessoal.

No plantão da Delegacia Seccional foi registrado um Termo Circunstanciado, a droga apreendida, e os dois detidos ouvidos e liberadas ao final da ocorrência.