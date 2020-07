Catarinense é preso pelo TOR com 7,5 kg de Skank, a super maconha em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de sexta-feira (17), o catarinense C. S., de 42 anos, desempregado, morador de Blumenau/SC, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 7,5 Kg de Skank, a super maconha. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 16h, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, base Araçatuba, realizava patrulhamento ostensivo preventivo pela base do pelotão de Andradina, localizado no KM 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), com objetivo de coibir o tráfico de drogas, armas e o contrabando, além de outros ilícitos, quando pararam um ônibus de linha interestadual, que seguia de Campo Grande/MS à Belo Horizonte/MG.

Durante fiscalização ao ônibus a equipe TOR encontrou na bagagem de mão de um dos passageiros, uma porção de “skank”. Ao vistoriarem a sua bagagem, que era transportada no compartimento de cargas, a equipe localizou mais 10 pacotes, embalados a vácuo, contendo a mesma droga, que pesou aproximadamente 7,4 KG.

O passageiro ainda tentou argumentar que a droga não era sua, mas foi autuado em flagrante por tráfico de droga no plantão da Delegacia Seccional de Andradina, permanecendo preso até saber da decisão do juiz sobre seu destino, já que não está havendo a realização de audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus.

O homem preso pelo TOR está em liberdade há três meses, depois de cumprir parte da condenação que lhe foi imposta, ficando preso por mais de dois anos, também por tráfico de droga, quando foi pego com comprimidos da droga sintética conhecida como Ecstasy.

Segundo ele informou à reportagem, havia passado antes por Dourado/MS, onde teria visitado um parente e seguiria para Belo Horizonte/MG, onde visitaria amigos, mas acabou preso por Andradina/SP.

SKANK

Skank (também conhecida como supermaconha e skunk) é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da espécie Cannabis sativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo – THC (Tetra-hidro-canabinol).

O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente?

A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água).