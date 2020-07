Irmãos feridos em acidente de motocicleta na Av. Guanabara

ANDRADINA – Os irmãos M. H. M., 24, ajudante, e o segurança P. S. M., 26, residentes no bairro Pereira Jordão, sofreram escoriações e contusões pelo corpo ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de domingo, 12, na Av. Guanabara, no trecho entre as ruas Minas Gerais com Bahia, bairro Stella Maris. O piloto da moto levou a pior e precisou ser encaminhado pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura e curativos dos ferimentos e foi liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando os irmãos seguiam a bordo da motocicleta Yamaha XT 660 R, pela avenida Guanabara, sentido centro/trevo, pilotada pelo ajudante e tendo como passageiro o segurança, quando, pouco depois de passar pelo semáforo existente no cruzamento com a rua Minas Gerais, teve a trajetória interceptada pelo Toyota HB20, na cor branco, dirigido pela consultora K. R. O., de 26 anos, residente na rua Paranapanema, bairro Stella Maris, que saía do estacionamento da churrascaria Cupim & Cia.

Sem tempo para frear, os irmãos bateram a moto contra a lateral esquerda do HB20, caindo no asfalto e sofrendo os ferimentos. O ajudante M. H. M., 24, que pilotava a moto, levou a pior sofrendo escoriações pelo corpo, braços e pernas, bem como, sutura no joelho e dedos da mão, todos lado esquerdos e foi socorrido até a UPA. Já o segurança P. S. M., 26, que seguia como garupa, sofreu escoriações nos dois joelhos.

VERSÃO DOS ENVOLVIDOS

Os irmãos informaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que seguiam normalmente pela avenida Guanabara, sentido ao trevo da cidade pela rodovia Marechal Rondon e poucos metros depois de passarem pelo semáforo existente no cruzamento com a rua Minas Gerais, estava liberado para eles, ou seja, sinalizando verde. Logo após passarem, um veículos Toyota que saia do estacionamento do restaurante Cupim & Cia, entrou na avenida convergindo à esquerda, sentido ao centro e interceptou a preferencial deles, vindo a colidir a noto na lateral traseira esquerda.

Com o impacto o condutor da moto e seu irmão caíram no solo, tendo o piloto sofrido cortes no joelho e mãos ((que precisou de sutura), os dois lado esquerdo, bem como escoriações pelo corpo. Já o passageiro sofreu escoriações nos dois joelhos.

Já a motorista do HB20 informou que estava saindo do estacionamento do restaurante Cupim & Cia, porém, antes de entrar na via, ainda pela saída do estacionamento parou seu veículo, aguardando o semáforo existente pela avenida, cruzamento com a rua Minas Gerais, sentido centro, abrir, pois era o trajeto que eu iria seguir.

Ao observar os veículos que estavam parados iniciarem a movimentação, bem como o semáforo abrir para ela e, no sentido trevo da avenida Guanabara não ter trefego de veículos, deu início ao deslocamento, adentrando na via e convergindo à direita, momento que seu veículo, ainda na mudança de faixa, foi atingido na lateral traseira esquerda pela motocicleta Yamaha XT 660, a qual trafegava pela avenida Guanabara sentido trevo, tendo dois ocupantes.

Segundo a consultora, cabe salientar que, se o sinal estava liberado para o sentido que ela seguia, consequentemente estava fechado para o condutor da motocicleta e passageiro. Ela informa ainda que conseguiu filmagens do acidente através do sistema de monitoramento do restaurante Cupim & Cia para sanar qualquer dúvida.