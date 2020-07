PM encontra grande plantação de maconha numa chácara em Ibiúna

IBIÚNA – Policiais Militares da Força Tática do 40° BPM/I encontraram na madrugada de terça-feira (14) uma grande plantação de maconha, numa chácara, no Verava, em Ibiúna. Um rapaz foi preso no local e outro suspeito conseguiu fugir por um matagal. Segundo a polícia, no sítio, haviam diversas estufas e uma grande estrutura para o cultivo da droga.

De acordo com Boletim de Ocorrência, os policiais receberam a denúncia de que na chácara, localizada na região do Verava, rapazes estariam cultivando maconha. Ao chegarem no local, os PMs viram dois homens, sendo que ao perceber a aproximação da viatura, um deles correu para uma mata. Já o outro suspeito foi abordado e, com ele, foram encontrados dois RGs, um oficial e outro falsificado.

Os policiais resolveram fazer uma vistoria no sítio e, pela janela de uma das casas, viram diversas mudas de maconha plantadas em copos. Já em uma segunda casa, foram encontrados, dentro de um freezer, um saco plástico grande e seis sacolas contendo folhas desidratadas de maconha, totalizando 3,6kg da droga. Também foram encontradas na residência duas balanças de precisão.

A polícia informou ainda que no sítio também havia um galpão nos fundos, onde foram localizados 212 pés de maconha plantados em vasos, totalizando 91,3kg. “Neste galpão, a droga era separada em três cômodos, utilizados como estufas, as quais foi empregada alta tecnologia, com equipamentos de ventilação, ar condicionado, exaustores, medidores de PH, adubos, agrotóxicos e sistema automático de iluminação”, revelaram os policiais.

Tanto as drogas, quanto o suspeito e os equipamentos foram levados para a Delegacia de Polícia de Ibiúna, onde foi registrada a ocorrência de “Tráfico de drogas”. A polícia continuará investigando o caso para tentar identificar os demais criminosos. Quem tiver alguma informação, pode ligar para o 181 ou 190. Ambas as ligações são gratuitas e não precisa se identificar.