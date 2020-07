Localizadas em Pereira Barreto 46 cabeças de gado furtadas em Inocência

De acordo com informações da polícia, o gado é avaliado em R$ 120 mil e já tinha sido todo remarcado.

PEREIRA BARRETO – A Polícia Civil de Pereira Barreto (SP) localizou na tarde de segunda-feira (13), em uma fazenda do município, 46 cabeças de gado que haviam sido furtadas na cidade de Inocência/MS. A Polícia disse que já identificou um morador de Pereira Barreto que está envolvido no esquema, mas por enquanto ele ainda não foi preso. Também vai investigar se outros furtos de gado ocorridos recentemente estão relacionados.

De acordo com informações da polícia, o gado está avaliado em R$ 120 mil e já tinha sido todo remarcado para ser revendido futuramente. O caminhão usado para realizar o furto no estado vizinho também foi localizado em Pereira Barreto. As investigações continuam para saber se mais pessoas da região estão envolvidas.

OUTROS FURTOS

CASTILHO

A Delegacia de Polícia do Município de Castilho, em apoio a Delegacia de Polícia de Marabá Paulista, região de Presidente Prudente, localizou no último dia 08, no Assentamento Três Barras, na rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “rodovia dos Barrageiros”, 46 cabeças de gado da raça Busmara, furtadas na última terça-feira (07). Durante as diligências foi localizada ainda uma espingarda sem calibre aparente e munições no imóvel de um homem identificado por M. S. O., Ele foi preso em flagrante pelo delito do art. 12, “caput”, da Lei 10.826/03. O indiciado encaminhado à Delegacia de Polícia de Castilho, indiciado e o delegado arbitrou fiança sendo para e ele vai responder ao processo em liberdade. A Polícia está investigando a participação no furto de outras pessoas, inclusive já tem suspeitos.

GUARAÇAÍ

(01), cerca de 60 vacas, todas elas embarcadas no curral, que teve parte da porteira destruída, da estância Lucimar, no bairro Iguatemy, na cidade de Guaraçaí. 20 dessas vacas teriam sido abandonados porque o caminhão em que estavam acabou quebrando no trevo de Mirandópolis.

O furto foi constatado depois que o pecuarista Marcos Vinícius França postou um vídeo em redes sociais em que ele mesmo narra o crime e como encontrou sua propriedade. Acredita-se que foram utilizados de dois a três caminhões gaiolas para praticarem o transporte do gado furtado.

Porém, um desses veículos acabou apresentando defeito quando seguia com o gado pela rodovia Marechal Rondon, próximo do trevo da cidade de Mirandópolis e os ladrões acabaram abandonando-o quebrado e com as vacas, deixando ainda um prejuízo considerável para o pecuarista.

Todos esses crimes estão sendo investigados pelas respectivas Polícias Civl de cada cidade onde ocorreu os crimes.