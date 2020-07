Homem de 79 anos morre pisoteado por vaca em sítio no Timboré/Porto de Areia

ANDRADINA – O aposentado João Garcia de Queiroz, de 79 anos, foi encontrado morto próximo de 16h de domingo (12), dentro do curral no assentamento onde morava no Timboré/Porto de Areia, possivelmente vítima de uma vaca recém parida. As Polícias militar, civil e técnico/cientifica foram ao local para registro de ocorrência. O corpo da vítima, que morava sozinha, foi encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal, passou por exames necroscópicos, para ser liberado. Os familiares foram localizados posteriormente.

Segundo o apurado pela reportagem, a morte pode ter ocorrido no sábado (11), depois dele lidar com uma vaca recém parida. De manhã daquele dia ele teria ordenhado essa vaca junto com as demais e, no final da tarde, apartou a mesma para providenciar o “esgotamento”, ou seja, retirar o primeiro leite das tetas, que seria o colostro. O bezerro também já estava apartado e provavelmente seria colocado para mamar depois dele providenciar o esgotamento.

Como o sitiante estava acostumado a mexer com as vacas, teria entrado no curral sem se preocupar se o animal iria estranha-lo ou não. E, pelo que ficou constatado nos exames periciais, o homem foi atingido violentamente pelo animal com uma cabeçada, sendo jogado contra as tábuas que cercam o curral.

Ele sofreu fraturas nas costelas e apresentava um ferimento muito grande na cabeça, provavelmente provocado pelo pisoteamento do animal quando estava no chão. Sem receber socorro e sem poder levantar para pedir ajuda. O homem morreu no local.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que na noite anterior, o pai dele, que mora no sítio vizinho ao do aposentado, percebeu que havia algo estranho ao verificar que a casa estava no escuro durante a noite de sábado (11). O idoso sempre deixava as luzes acesas.

Por isso, o rapaz entrou na propriedade e, enquanto andava pelo quintal, viu o corpo da vítima caído de costas no curral. Ao perceber que o aposentado estava morto, acionou a Polícia Militar, que acionou a perícia técnico/científica.

SEM ROUBO

Policiais militares realizaram buscas na casa, localizando a carteira com documentos pessoais da vítima e dinheiro, numa clara demonstração que ninguém esteve no imóvel durante esse período ou que cometeram algum crime contra a vítima. Também foram localizados telefone celular, duas munições intactas e uma espingarda com uma munição intacta, calibre 28.

Segundo informações, o sítio da vítima era vizinha do sítio onde mora o vereador andradinense Joaquim Justino da Silva, o “Joaquinzão”, no bairro Timboré/Porto de Areia.