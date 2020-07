Dupla adolescente é apreendida por tráfico em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar deteve na noite de domingo (12), dois adolescentes identificados apenas por Y. e D, acusados de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes ao serem flagrados com 5 porções de crack, além de um total de R$ 331,00 em notas diversas. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga, dinheiro e dois celulares foram apreendidos pela Polícia Civil.

A detenção dos menores infratores aconteceu durante o patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Aeroporto, mais precisamente pela rua Onélio Butarello, quando a equipe com os policiais cabo PM Henrique e cabo PM Oberdan avistaram os adolescentes Y. e D, ambos conhecidos por estarem associados para promover o tráfico de drogas na residência Y.

Por esse motivo os dois foram imediatamente abordados e revistados e, durante busca pessoal, os policiais localizaram no bolso de Y., 05 porções de crack embaladas em plástico transparente, prontas para a venda, um celular e a quantia de R$ 329,00 em diversas cédulas; já com D., nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular e uma cédula de R$ 2,00.

Questionados a respeito da droga e o dinheiro localizados, os dois confessaram estarem vendendo drogas há alguns meses, que pegam 30 porções por vez de outro traficante (não disseram o nome), as quais são vendidas a R$ 10,00 cada.

Com apoio de outra equipe com cabo PM Maicon e cabo PM Gali, foi realizada vistoria na residência de Y., onde nada mais de ilícito foi localizado.

Diante dos fatos, do material ilícito encontrado, aliado às diversas denúncias em desfavor dos dois adolescentes versando sobre seus envolvimentos com o tráfico de drogas no Município de Ilha Solteira, foram dadas voz de apreensão aos dois, equiparada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, capitulado no art.33 e 35 da lei 11.343/06.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícias do município onde o delegado, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão aos dois menores infratores. Eles foram encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça, até decisão do juiz sobre o futuro deles, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia de coronavirus (Covid 19).