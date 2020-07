Tiro de Guerra 02-007 participou de uma campanha voluntária de doação de sangue

ARAÇATUBA – Nos dias 10 e 11 de julho do corrente ano, o Tiro de Guerra 02-007, sediado em Andradina/SP, participou de uma campanha voluntária de doação de sangue, com o intuito de ajudar a recompor o Banco de Sangue do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia da cidade de Araçatuba/SP, tendo em vista a diminuição das doações em virtude da pandemia da COVID-19. Afetado diretamente pelo medo da doença.

Essa atividade seguiu todas as recomendações de prevenção à COVID-19, com 31 Atiradores realizando este ato de cidadania e solidariedade ao próximo, buscando também a incentivar cidadãos a repetirem o gesto da doação voluntária nesse momento de pandemia.

NOTA

Esse exemplo de cidadania faz parte da formação do atirador, pois a maioria está realizando a doação pela primeira vez e eles acabam se engajando neste ato solidário, tornando-se futuros doadores, mesmo após o seu desligamento das fileiras do Exército Brasileiro.