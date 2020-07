Murutinga anuncia construção de 30 novas casas pela CDHU

MURUTINGA DO SUL – Saiu na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo deste sábado, 11 de julho, a confirmação de mais um convênio firmado pelo prefeito Gilson Pimentel com a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano visando a construção de novas moradias populares no município.

De acordo com o anúncio oficial, o Convênio: 9.00.00.00/5.00.00.00/6.00.00.00/0069/2020 foi assinado entre Gilson e a CDHU, no dia 25 de junho. Através dele, a cidade ganhará um novo núcleo habitacional chamado MURUTINGA DO SUL, onde devem ser construídas 30 moradias.

A construção será feita pelo programa CDHU NOSSA CASA – PARCERIA COM MUNICÍPIOS. A prefeitura ainda não anunciou a data de início e previsão de conclusão das construções.

Marcos Apolinário