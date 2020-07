Homem é esfaqueado e revida com paulada na cabeça do rival; os dois estão em estado grave em Guararapes

GUARARAPES – Na noite de domingo (12), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de desinteligência na rua Antônio Palini, em Guararapes.

No local foi apurado que um homem, após discussão com o marido de sua filha na casa dela, desferiu um golpe com uma faca no suposto genro. O rapaz se apossou de um pedaço de madeira e revidou, acertando a cabeça do autor da facada.

As duas vítimas foram conduzidas para o pronto Socorro de Guararapes, onde receberam atendimento médico e ambos estão em estado grave. Mais informações a qualquer momento a qualquer momento.

Equipe da ocorrência: Sgt PM Teixeira /Cb Wilton/Sd PM Santos/Cb Medeiros e CB PM P. Ram