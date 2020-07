Nadador andradinense é convocado para período de treinos em Portugal

ANDRADINA – O nadador andradinense Marco Antônio Ferreira Júnior, o “Marcão”, junto com Felipe França, Fernando Scheffer e Vinícius Lanza, além do preparador físico Adriano Barbosa e do técnico Sérgio Marques, foram convocados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para um período de treinamentos em Portugal.

A viagem está previamente marcada para a próxima sexta-feira (17), em um voo que sai de São Paulo com destino à Lisboa, capital de Portugal. A exemplo de outras vezes, Marcão já esteve participando de treinamentos específicos na Itália, França e Estados Unidos.

O objetivo do projeto, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), é oferecer condições seguras de treinamento aos atletas que estão na busca por vagas nos Jogos de Olímpicos de Tóquio.

Além dos minastenistas, mais 11 nadadores foram convocados para as atividades no Centro de Treinamento de Rio Maior, um equipamento público-privado a 75km de Lisboa. A previsão é que o grupo embarque na segunda quinzena de julho (DIA 17) e retorne na primeira quinzena de agosto.

“Acho que é uma iniciativa muito boa do COB com a CBDA em colocar os atletas que já tem índice olímpico para treinar, assim, podemos dar continuidade ao trabalho que já estava sendo feito. Estão indo dois grupos, conversei com a comissão do Minas e optei em ir no primeiro grupo. Depois, quando voltar, vamos poder treinar no Minas, caso o clube seja aberto. Vai ser uma experiência diferente por toda a situação que estamos vivendo. Teremos viagem, hospedagem e treinos atípicos, vamos usar máscara o tempo todo, ficar nos quartos nos alojamentos e realizar alguns exames, mas acho que vai ser bem positivo”, afirmou o nadador Marco Antônio Júnior.

Segundo o COB, a entidade estabeleceu, junto com as autoridades portuguesas, um protocolo rígido de controle para identificar e também prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Assim, todos os integrantes da delegação serão testados até 72h antes do embarque, só podendo viajar caso apresentem resultado negativo para o PCR. Ao chegarem a Portugal, os membros da equipe seguirão direto para o Centro de Treinamento, onde serão novamente testados e ficarão em isolamento por 48h, até sair o resultado da sorologia, só então estarão aptos para as atividades esportivas.

Lista de convocados:

Brandonn Almeida

Breno Correia

Felipe França

Felipe Lima

Fernando Scheffer

Gabriel Santos

Guilherme Guido

João Gomes Júnior

Leonardo Santos

Marcelo Chierighini

Marco Antonio Ferreira Júnior

Murilo Sartori

Pedro Spajari

Vinicius Lanza

Viviane Jungblut

CAMPEÃO

O andradinense, descoberto pelo técnico Jonílcio Avelino, o professor “Careca”, nas piscinas do ATC, através do Projeto da APAN – Associação de Pais e amigos dos Nadadores de Andradina, passa uma temporada em sua cidade natal, já que o clube que ele defende, a exemplo dos demais grandes clubes do país, estão com suas atividades paralisadas devido a pandemia do coronavirus (Covid 19) e, para não perder o foco e manter suas atividades físicas em dia, está realizando treinamento individual nas piscinas do ATC.

“O grande sonho do atleta revelação andradinense é que a piscina olímpica construída pela administração municipal possa ser entregue em breve para que novos talentos possam surgir. A piscina olímpica pode proporcionar ainda que outros nadadores com potencial possam ser descobertos pelos técnicos andradinenses, já que ela atrairá a vinda de atletas de outras cidade e até de outros estados”, frisou Marcão

EXÉRCITO

A reportagem perguntou a ela sobre sua permanência no Exército Brasileiro e ele disse que, enquanto estiver em condições de competir, defenderá as cores verde oliva. Marcão é terceiro sargento do Exército, e tem apoio do governo brasileiro com assistência e bolsa de estudos como atleta. (com informações do site Minas Tênis Clube)