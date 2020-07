Veículos batem violentamente no cruzamento da Barão com J. A. Carvalho

PM registra acidente de graves proporções materiais em semáforo da Barão; Um dos veículos ainda invadiu o pátio de um posto de gasolina desativado. Felizmente não houve vítimas.

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na manhã de sexta-feira (10), um acidente de graves proporções materiais no cruzamento da Av. Barão do Rio Branco, com rua José Augusto de Carvalho, centro. A pancada foi tão violenta que um dos veículos foi jogado dentro de um posto de gasolina desativado ali localizado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, avaliou uma das vítimas, mas ela recusou encaminhamento ao médico. A via ficou interditada por pelo menos uma hora, até a retirada dos veículos daquela via.

O acidente aconteceu quando o podador de árvores, C. B. F., o “Cacá”, de 48 anos, residente no Parque São Gabriel, dirigia o Ford Corcel II, na cor chumbo, pela Av. Barão do Rio Branco, sentido centro/bairro e, ao passar por aquele cruzamento, aproveitando que o sinal estava verde, foi violentamente atingido pelo VW Golf, na cor prata, dirigido pelo frentista R. J. F. S., de 24 anos, residente na Vila Mineira.

Com o violento impacto, o Corcel II rodou 360º, e foi jogado dentro de um posto de gasolina desativado naquele cruzamento. O podador de árvores bateu o tórax contra a porta, reclamava de dores no local, porém, depois de avaliado pelos bombeiros, preferiu não ser encaminhado até uma unidade de saúde.

Segundo o apurado no local pela reportagem, o frentista, que também trabalha com estética automotiva, seguia com um amigo também do ramo de estética automotiva, disse que achou que daria tempo de passar, já que quando subia o viaduto da J. A. Carvalho, o semáforo ainda estava verde. Com o sol forte da manhã, não percebeu que ele havia mudado para o vermelho durante esse percurso.

A batida do Golf foi tão violenta que literalmente arrancou a frente do Corcel II e ainda entortou a longarina e o suporte do motor. O Corcel descontrolado ainda bateu contra o suporte de concreto onde ficava a antiga bomba de gasolina.

Já o Golf teve furado o radiador, entortados o capô, paralama, quebrado o farol, todos dianteiros, lado direito. Segundo o frentista, ele ainda pagava o conserto do veículo de um outro acidente anterior.