Jovem de 21 anos é assassinado com três tiros em Rio Preto

RIO PRETO – Um jovem de 21 anos morreu após ser alvejado com três disparos de arma de fogo, por volta das 4h deste domingo (12), em uma chácara no Jardim Nunes, em Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o soldador Edes Attilio Neto foi atingido nas costas. Ele estava com dois amigos que o socorreram e o levaram até a UPA Norte, mas ele não resistiu.

Nenhum suspeito de ter cometido os disparos foi encontrado. Os amigos da vítima não souberam informar o autor do crime.

Edes tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo, resistência e desobediência, lesão corporal e ameaça. A mãe da vítima foi chamada até a unidade de saúde e, ao receber o celular do filho, encontrou fotos do jovem com o filho de uma mulher que seria proprietária ou frequentadora de uma borracharia do Jardim Paraíso.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Este é o 15º homicídio registrado em Rio Preto no ano e o 3º registrado em menos de uma semana.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro da vítima.

Fonte: DL News