Em liberdade a menos de 60 dias, jovem e preso novamente pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (07), o desempregado J. G. S. M., o “Jotinha”, de 26 anos, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Benfica, acusado de tráfico de entorpecente, depois de flagrado com 5 porções de crack, uma de maconha, R$ 178,00 em dinheiro e um telefone celular. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. Neste sábado (11), ele completaria 60 dias em liberdade condicional. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, com cabo PM Piaci e soldado PM Carvalho, que avistou o indiciado em uma bicicleta pela rua D. Pedro I, próximo da praça Tóquio (Praça do Peixe).

Ao avistar as motos da Rocam o acusado dispensou algo ao solo e tentou sair do local, sendo abordado alguns metros à frente, quando foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. Porém, no bolso do indiciado, foram localizados 120,00 em diversas notas.

Enquanto o abordado encontrava-se sentado para que um dos integrantes da Rocam pudesse verificar o que ele havia dispensado, em dado momento ele saiu em desabalada carreira, sendo acompanhado pelos policiais da ROCAM e alcançado cerca de 400 metros do local da abordagem inicial.

Ao verificar o que ele havia jogado fora no local da primeira abordagem, foram localizadas 5 pedras, aparentando ser ” crack “, embaladas pronta para venda.

Com o apoio das viaturas de Comando de Força, CGP I, dos 3 Táticos, os policiais deslocaram até o endereço onde ele mora com a mãe, na ra Alexandre Salomão, próximo da Delegacia Seccional. Com a devida autorização dela, foi realizada uma busca domiciliar, onde foi localizado um pedaço aparentando ser “maconha”, pesando 10 gramas, além de R$ 58,00 em notas diversas.

Foi necessário o uso de força física para conter o indiciado no momento da segunda abordagem, quando de sua fuga, o qual estava muito exaltado, gritando e se debatendo. Pelo plantão policial, o delegado tomou ciência dos fatos, ratificando a prisão em flagrante por infringir o art 33 da lei 11.343/06, permanecendo recolhido, a disposição da justiça.

PRESO POR ROUBO

J. G. S. M., o “Jotinha”, hoje com de 26 anos, na época com 22 e o açougueiro R. R. S. D., então com 27, do bairro Santa Cecília, foram presos em flagrante após cometerem um roubo no dia 7 de julho de 2016, contra o escritório do empresário R. C. G., localizado na rua Santa Terezinha, centro de Andradina.

Segundo informações, teriam sido levados do escritório R$ 5 mil em dinheiro, além de R$ 32 milhões em cheques.

O açougueiro foi o primeiro a ser detido dirigindo o Monza, de cor vinho, quando acessou a Rodovia da Integração pela Av. Rio Grande do Sul para deixar o comparsa em casa, quando ainda morava na cohab Barbaroto . Ele foi abordado pelos patrulheiros rodoviários que estavam nas imediações promovendo fiscalização de rotina.

No interior do veículo os policiais encontraram uma touca ninja, faca usada em açougue, “enforca gato” e parte do dinheiro roubado do escritório da vítima.

Com base em informações do açougueiro e apoio de equipes de área, os policiais rodoviários também prenderam “Jotinha” em casa, com o revólver calibre .32mm municiado com seis cartuchos usado para render o empresário, mais dinheiro e cheques.

Do crime de roubo ele foi condenado há vários anos de prisão, cumprindo pouco mais de 4 anos e estava em liberdade condicional a menos de 60 dias.

OUTRO TRÁFICO

Quando também foi preso pelo roubo, ele havia também ganho o benefício da liberdade seis meses antes, também pelo crime de tráfico de drogas, estando em liberdade naquela época, menos de sete meses.

Quando adolescente também ficou apreendido pelo crime de tráfico de entorpecentes.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial, o indiciado aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz e na tarde de quarta-feira (8), a justiça decidiu que ele responda ao processo em liberdade.