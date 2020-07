Estudante ferida em acidente de trânsito ao lado de supermercado do centro

ANDRADINA – Uma estudante de 14 anos, residente na rua Pereira Barreto, Vila Mineira, sofreu escoriações pelo corpo, e uma contusão mais graves na panturrilha da perna direita, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sexta-feira (03), no cruzamento das ruas São Paulo com Pereira Barreto, ao lado de um grande supermercado, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e permaneceu em observação até seus familiares irem busca-la. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O atropelamento aconteceu quando a adolescente havia ido até a escola onde estuda, localizada próximo dali, para entregar um trabalho e ao retornar para sua casa, seguindo pela contramão da rua São Paulo, sentido centro/bairro, foi surpreendida pelo utilitário Hyiundai I35, que seguia pela rua Pereira Barreto, sentido centro/bairro dirigido pela dona de casa A. C. D., de 46 anos.

Segundo a motorista do importado, depois de sair de sua casa localizado próxima do clube ATC, ela seguia normalmente pela rua Pereira Barreto, com destino a uma academia e até parou ao chegar no cruzamento com a rua São Paulo. Como é normal fazer, olhou para o lado de fluxo de veículos e, como não se aproximava nenhum veículo, retomou a marcha.

Nesse momento a motorista foi surpreendida pela menor na bicicleta bem na sua frente e na contramão. Sem tempo para frear, acabou literalmente atropelando a garota na bicicleta, derrubando-a no asfalto.

Com o forte impacto a bicicleta teve sua roda dianteira completamente entortada. Já o importado sofre quebra de um friso de plástico do parachoque dianteiro e manchas de borracha provocados pelo pneu da bicicleta no capô e parachoque.