Prefeitura de Nova Independência vai doar Kit alimentação para idosos

NOVA INDEPENDÊNCIA – Nesta quinta-feira (02), a Prefeitura de Nova Independência vai realizar mais uma ação de enfrentamento às dificuldades proporcionadas pela pandemia do coronavirus (Covid19). Desta vez o público alvo serão os idosos de baixa renda, que receberão um kit alimentação.

De acordo com a assessoria da prefeita Thauana Duarte, os alimentos serão entregues nas residências dos idosos por servidores do município. O critério adotado para doação foi ‘idosos de baixa renda que já possuem cadastros no programa Viva Leite’.

Serão entregues 150 Kits.

Thauana afirmou que sua equipe trabalha constantemente pensando nas ações que podem ser adotadas para amenizar os problemas causados pela pandemia, “nosso objetivo é auxiliar a todos e sair dessa crise da melhor maneira possível, já realizamos outras ações e não vamos parar”. Afirmou a Prefeita.

