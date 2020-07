Andradina recebe duas mil cestas básicas e equipamentos de saúde da campanha “Fazer o Bem Faz Bem” da JBS

ANDRADINA – Em parceria no combate ao nono coronavírus o Governo de Andradina recepcionou neste último domingo (28/06), as doações feitas pela empresa JBS que está promovendo a campanha “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Foram entregues 2 mil cestas básicas e 86 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscaras cirúrgica e N95, aventais, macacões impermeáveis e luvas cirúrgicas – ao Fundo Municipal de Saúde de Andradina.

“Uma excelente iniciativa da empresa e importante auxílio a comunidade andradinense. Queremos agradecer o empenho de todos para realizar esta iniciativa”, destacou a assessora especial, Sandra Regina Pereira.

Andradina é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa da JBS no Brasil. Segundo informações divulgadas pela empresa, no Estado de São Paulo, estão sendo distribuídos em doações o equivalente a R$ 39 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 29 milhões para 34 cidades paulistas, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas.

Para Ricardo Toló, gerente de Recursos Humanos da unidade da JBS em Andradina, “como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com as comunidades onde vivemos e participamos. As doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas”.

“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas

informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.

Secom/Prefeitura