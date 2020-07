Bim Stort e CEI entregam material impresso para alunos de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – Em decorrência da Pandemia da COVID-19, a EMEIEF – Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Antonieta Bim Storti” e o Centro de Educação Infantil, estão trabalhando em conjunto com os pais, professores e gestores para mitigar os prejuízos com a aprendizagem dos alunos. Desde o início da paralisação das aulas, iniciou-se um trabalho de entrega aos alunos de atividades impressas preparadas pelos professores.

O material é retirado pelos pais ou pelos próprios alunos que moram na cidade e para os que mora na zona rural foi enviado através do setor de transporte escolar. Além desse material, os alunos podem acessar o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, a TV Cultura, para os que têm acesso, como outros meios de apoio para a aprendizagem.

Os professores também postam vídeos, mensagens sobre os conteúdos e tiram as dúvidas dos estudantes através dos grupos de WhatsApp criados, desde o Ensino Infantil até os 5º anos, que são acompanhados pelas Coordenadoras Pedagógicas e Direção.

A equipe escolar priorizou o material impresso, pois assim conseguiu atingir todos os alunos da rede municipal. Apesar de ser uma situação nova, destaca-se o empenho dos gestores, professores e pais que estão se dedicando para que as crianças não percam o vínculo com a escola, contando sempre com o apoio da Administração Municipal – Gilson e Neide, para as ações da educação.

Assessoria de Comunicação