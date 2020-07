Irmãos são presos acusados de tráfico de drogas, associação e corrupção de menor

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (28), os irmãos R. C. P., o “Branco”, de 18 anos, residente no bairro Santa Cecília e seu irmão de apenas 13 anos, acusados de tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor, depois de flagrados com 40 gramas de crack, 7 gramas de cocaína, além de R$ 215,00 em dinheiro. Encaminhados para o plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão dos irmãos, que sempre moraram no bairro Benfica, e recentemente se mudaram para o bairro Santa Cecília, aconteceu durante patrulhamento quando policiais da Força Tática, sargento PM Crepaldi, cabos PMs Coutinho e Magno, ao acessarem a Rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, visualizamos “Branco” na calçada em frente de sua residência.

Ao ver a viatura militar ele tentou evadir-se da abordagem juntamente com seu irmão de 13 anos, sendo ambos perseguidos e detidos. Submetidos a busca pessoal, foi localizado no bolso de ‘Branco’ uma porção de cocaína e a quantia de R$ 215,00 em notas diversas.

Diante do exposto foi dada voz de prisão a R. C. P., o “Branco” e de apreensão para seu irmão adolescente.

Diante do estado de flagrância por ter sido localizado material entorpecente, com apoio de outra equipe de Força Tática com Sgt PM Aguilera, Cb PM Andrade e Cb PM C. Santos; Rocam – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas com Cb PM Lima Augusto e Cb PM Silvio, além de uma equipe de Rádio Patrulhamento, com Cb PM Ronifrem e Sd PM FEM Renata, foi realizada uma busca na residência, durante a qual foi encontrada uma balança digital de precisão e algumas pedras de crack.

Diante dos fatos ocorridos e do material localizado, os dois irmãos e objetos foram encaminhadas ao plantão policial, onde o delegado tomou ciência do ocorrido ratificando a voz de prisão a “Branco”, por tráfico, associação ao tráfico de droga e corrupção de menor e de apreensão ao irmão dele de 13 anos, por Ato Infracional/tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, elencado, respectivamente, nos ART. 33 e 35 da lei 11343/06.

Ambos foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto onde aguardaram a decisão do juiz sobre a situação deles, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

PRISÃO POR POSSE DE ARMA

Segundo policiais militares, “Branco” tem um histórico de ocorrência por envolvimento com a guerra de gangues e tráfico de drogas no município de Andradina e no último dia 15 de abril deste anos, ele foi preso pela Polícia Militar acusado de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao ser flagrado com um revólver .22mm, com 2 cartuchos deflagrados e 3 intactos, escondido debaixo do colchão colocado no chão, onde dormia um filho seu de apenas 1 ano.

Os militares solicitaram para que a esposa do indiciado retirasse a criança do colchão e, quando isso foi feito, avistaram um revólver cal. 22mm., junto a uma manta que estava sob a criança.

O revólver marca Castelo, acabamento oxidado, cano de 4 polegadas, com numeração 9007, capacidade do tambor para 8 cartuchos, estava municiada com 2 capsulas deflagradas e 3 intactas. Porém, a numeração existente nele correspondia a outra arma, um revólver das marca Rossi.

Pelo crime, ele ficou preso apenas 16 dias e ganhou a liberdade devido a pandemia de coronavirus, segundo familiares.