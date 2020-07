Prefeito Gilson Pimentel assina Convênio em parceria com CDHU e CEF para construção de 30 Moradias

MURUTINGA DO SUL – O Prefeito Gilson Pimentel , esteve recentemente na capital paulista, mais precisamente na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU),onde assinou um importante convênio firmado entre o Município de Murutinga do Sul, Caixa Econômica Federal (CEF) e CDHU, visando a produção de empreendimento habitacional na construção de 30 moradias, pelo Programa CDHU – Nossa Casa.

No ato da assinatura estiveram presentes o secretário da Habitação, Flávio Amaury, representantes do CDHU, entre eles seu diretor técnico, Aguinaldo Lopes Quintana Neto , de atendimento Habitacional, Marcelo Hercolin e pelo diretor presidente, Reinaldo Iapequino e pelo lado do Município de Murutinga do Sul, o prefeito Gilson Pimentel.

O prefeito Gilson Pimentel disse “da necessidade de haver uma estreita cooperação entre o Governo do Estado e do Município, de forma a minimizar o déficit habitacional de nossa cidade, esse empreendimento será financiado pela Caixa Econômica Federal”.

A CDHU irá promover credenciamento com vista a selecionar empresas para a construção do empreendimento, desde que atenda as condições e critérios que vierem a ser estabelecido pelo referido agente financeiro, sendo que os lotes para a construção serão doados pelo Município.

A necessidade de atendimento às famílias com renda nas faixa de 1,5, 2 salários, até 3 salários, esses são os termos do Programa Carta de Crédito Associativo.

Gilson Pimentel afirma que “apesar da crise que assola o país, está trazendo recursos para o município, como duas galerias pluviais, que sem dúvida vai aliviar os moradores desses conjuntos habitacionais, trouxe ainda a reforma da piscina pública e agora conquistou essas 30 moradias, são Investimentos que trazem de volta a auto estima. Nossa administração foi a que mais investiu em saneamento básico, Infraestrutura, saúde, educação e moradias. Estamos trabalhando e muito, tudo que essa atual administração já realizou foi mostrado para a população murutinguense, apesar dos falsos idealistas torcerem contra. Tudo isso no tempo de DEUS”, finalizou o prefeito Gilson Pimentel.