Dupla é presa acusada de arrombar e furtar a Pastelaria Pastel Max

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira (26), o ajudante geral Alan Cristiano Brunhara, 34 anos, residente na rua Goiás, bairro Antena e o ajudante de pedreiro Wener da Silva Viana, O “Helinho”, 30 anos, morador na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira (antiga rua 15), na cohab Gasparelli, acusados de furto qualificado. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos à vitima.

A prisão da dupla aconteceu próximo de 2h, quando uma equipe formada pelos cabos PMs Márcio e Cristiano realizava patrulhamento e foi acionada via Copom – Controle de Operações Policiais Militares para um furto contra a pastelaria Pastel Max, localizada no cruzamento das ruas Ceará com Rodrigues Alves, ao lado dos Correios e Firb, centro. Os PMs constataram que a grade (portão), estava arrombado.

Os policiais passaram então a realizar patrulhamento pelas imediações e flagraram os dois acusados empurrando uma bicicleta e um deles com um “fardinho” de cerveja em uma das mãos. Wener ao perceber a viatura militar tento fugir, sendo perseguido e detido em um terreno baldio nas proximidades do local da abordagem (perto do Colégio Objetivo).

No terreno baldio onde o indivíduo foi detido após a fuga, os policiais localizaram diversos objetos furtados, como cervejas, refrigerantes, massa para pastel e frios. O detido acabou confessando que ele e o comparsa praticaram o arrombamento e o furto na Pastel Max.

Devido ao furto qualificado superar a pena de condenação de 4 anos, não foram arbitradas fianças aos infratores da lei. Eles aguardaram na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz se iriam responder aos processos presos ou em liberdade.

Uma bicicleta cromada que estava com um dos acusados foi apreendida pela Polícia Civil.