Morador da Vila Botega é preso acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu nos primeiros minutos da madrugada de sábado (20), o desempregado A. J. S. A., de 22 anos, residente na rua São José, Vila Botega, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com 12 porções de cocaína, pesando um total de 9 gramas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga localizada foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do rapaz, que já responde por outro processo por tráfico de drogas, aconteceu durante patrulhamento da equipe de CGP – Comando Grupo Patrulha com 1° sargento PM Constantino e cabo PM Amorim, pela rua Manoel Messias dos Santos (marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon – SP 300), na Vila Mineira, quando os PMs visualizaram um veículo VW Gol que saiu da rua Vitório Guaraciaba adentrando a vicinal em alta velocidade, o que chamou a atenção dos patrulheiros.

Quando os policiais utilizaram de sinais luminosos e sonoros ((hight light), para o motorista do veículo parar, o acusado, que estava de passageiro, abriu a porta e saiu correndo em direção à rodovia Marechal Rondon. O motorista permaneceu parado ao lado do veículo durante a abordagem.

Em continuidade à ação, o cabo PM amorim saiu em perseguição do suspeito pela SP 300, vendo-o dispensar algo ao solo, sendo recolhido de imediato um invólucro branco. Logo em seguida o PM conseguiu alcançá-lo e detê-lo, a aproximadamente 600 metros do local da abordagem inicial.

Ao verificarem o que havia sido jogado fora, constataram que havia dentro do invólucro, 13 porções de cocaína, pesando 9 gramas. Ainda, durante revista pessoal, localizaram R$ 300,00 em dinheiro oriundo da venda da droga, um celular da marca LG e uma chave de um veículo da marca Fiat. Com o motorista nada de ilícito foi encontrado.

Os dois ocupantes do Gol receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidos ao plantão policial, onde o passageiro permaneceu preso à disposição da justiça e o motorista L. S. L., foi ouvido e liberado, já que nada de ilícito foi localizado. Ele deverá ser objeto de investigação de seu possível envolvimento no caso.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial no fórum local devido a pandemia de coronavirus (Covid 19), o acusado aguardou na carceragem do plantão policial a decisão de seu futuro e o juiz determinou que ele responda preso ao processo de tráfico de drogas, já que havia sido beneficiado com a liberdade condicional por outro flagrante de tráfico de drogas cometido em 2017. Ele foi encaminhado para o CDP – Centro de detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.