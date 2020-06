Carreta de Araçatuba invade pista contrária na Rondon e 2 pessoas morrem

Motorista é de Penápolis, alegou que freou de repente na frente dele, mas foi contestado por testemunha

AGUDOS – Francisco Reinaldo Cunha, 47 anos, e Daniel Inácio Santana, 30, moradores em Santo Antônio da Platina (PR), morreram na noite de quarta-feira (24), após o carro no qual estavam ter sido atingido por uma carreta com placas de Araçatuba (SP), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos.

O caminhão era conduzido por um motorista de 62 anos, de Penápolis, que disse à polícia ter perdido o controle ao tentar desviar de um veículo que estava logo à frente, mas foi contestado por uma testemunha.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu pouco depois das 18h, no quilômetro 330,6 da rodovia, próximo ao Recanto dos Nobres.

No local, os policiais constataram que a carreta Volvo havia invadido a pista contrária e atingido de frente dois veículos. Um deles é o GM Classic que era conduzido por Daniel, que trazia Francisco como passageiro.

O outro é um VW UP, com placas de São Manuel, conduzido por um biomédico de 39 anos, que tinha como acompanhante uma mulher de 59 anos.

Ainda segundo a polícia, os dois tiveram ferimentos graves e foram socorridos por equipe de resgate da concessionária Tietê, responsável por esse trecho da rodovia.

Versão

Segundo a polícia, o motorista da carreta estava no local e contou que seguia para Santos, após carregar em Três Lagoas (MS).

Na versão dele, quando passava pelo quilômetro 331, acabou batendo na traseira de um dos reboques atrelados a outro Volvo, com placas de Três Barras (SC), ao tentar desviar de um veículo que estaria entre os dois caminhões.

O investigado alegou que o condutor desse carro teria freado repentinamente e, com a colisão, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, onde bateu nos dois veículos.

Essa versão foi contestada pelo motorista do rodotrem, que também permaneceu no local e negou que houvesse um automóvel entre o caminhão que conduzia e a carreta de Araçatuba.

Estragos

Ainda segundo a polícia, os dois carros atingidos pela carreta ficaram totalmente destruídos e os ocupantes do GM Classic morreram no local. Equipe do Instituto de Criminalística realizou perícia no local e o que sobrou dos dois carros foi recolhido pela PMR ao pátio do Posto Via Marechal.

A carreta de Araçatuba foi liberada pela polícia no local após realização da perícia e era aguardado o transbordo da carga para que fosse removida. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Foi feita uma autuação devido ao veículo estar com o disco do tacógrafo vencido.

Investigação

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo e um inquérito será instaurado. O investigado prestou depoimento na presença de um advogado da empresa para a qual trabalha e após ser ouvido foi liberado.

Foram entregues na delegacia, R$ 1.043,00 em dinheiro que estavam no GM Classic, junto com o documento do veículo e uma carteira com R$ 60,00 e documentos pessoais.

Os corpos das vítimas passaram por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) e depois liberados para as famílias realizarem o sepultamento no Paraná.

Morre 3ª vítima de acidente entre caminhões e carros na Rondon em Agudos

Uma terceira vítima do acidente entre dois caminhões e dois carros que aconteceu na noite de quarta-feira (24) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (SP), também não resistiu aos ferimentos e morreu.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital de Base na manhã desta quinta-feira (25). Natalina de Jesus Coleoni, de 60 anos, estava em um dos carros envolvidos na colisão.