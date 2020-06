Suspeita de racha entre motos mata pintor em Araçatuba

Um familiar disse à polícia que a vítima participava de racha entre motocicletas quando houve a queda

ARAÇATUBA – O pintor Rosivaldo Inácio, 39 anos, morador no bairro Alvorada, em Araçatuba (SP), morreu ao sofrer uma queda com a moto que conduzia na avenida Brasília, na madrugada de sábado (6).

Um familiar disse à polícia que a vítima participava de racha entre motocicletas quando houve a queda.

O boletim de ocorrência comunicando a morte foi registrado pela manhã, por uma cunhada do pintor.

Ela contou que por volta das 4h telefonaram para o marido dela informando que o irmão dele havia sofrido um acidente de moto na avenida Brasília e tinha sido levado em estado grave para a Santa Casa, onde seria internado.

O casal foi para o hospital e foi informado que o paciente passava por procedimento de emergência, pois apresentava diversas lesões, fraturas pelo corpo e o estado de saúde da vítima era muito grave.

Ainda segundo a declarante, Inácio permaneceu em atendimento médico até por volta das 6h, quando a morte foi confirmada.

Um vídeo com a moto caída no canteiro central da avenida Brasília foi registrado por uma testemunha. As imagens mostram que o fato aconteceu próximo ao cruzamento com a rua Catanduva.

A vítima foi atendida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

Queda

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou à Polícia Civil que no local teria ocorrido uma queda acidental, envolvendo apenas a Hornet do pintor. Os policiais não tiveram informações de que havia outras motocicletas envolvidas.

Apesar disso, a cunhada da vítima disse que no momento do acidente, estaria ocorrendo um racha entre motocicletas e o cunhado dela estaria participando.

O local foi periciado por equipe do Instituto de Criminalística e caso foi registrado como choque. O corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.